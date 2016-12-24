Святий вечір завітав в оселі вірян західного обряду

Сьогодні, 24 грудня, Святий вечір відзначають на більшій частині земної кулі. У християн західного обряду – надвечір'я перед Різдвом.

Це час, коли люди ідуть до церкви, а опісля збираються на святкову вечерю. На столі повинні бути лише пісні страви, оскільки сьогодні останній день посту.

А діти чекають на Санта Клауса. Він уже завершив останні приготування у своєму будинку у фінській Лапландії.

В останні дні робота у Санти та його помічників була особливо насиченою, адже вони отримували по 30 тисяч листів на день.

Крім цього, у центр розваг, де живе Санта, щодня приходили десятки відвідувачів.

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