Святий вечір завітав в оселі вірян західного обряду
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Сьогодні, 24 грудня, Святий вечір відзначають на більшій частині земної кулі. У християн західного обряду – надвечір'я перед Різдвом.
Це час, коли люди ідуть до церкви, а опісля збираються на святкову вечерю. На столі повинні бути лише пісні страви, оскільки сьогодні останній день посту.
А діти чекають на Санта Клауса. Він уже завершив останні приготування у своєму будинку у фінській Лапландії.
В останні дні робота у Санти та його помічників була особливо насиченою, адже вони отримували по 30 тисяч листів на день.
Крім цього, у центр розваг, де живе Санта, щодня приходили десятки відвідувачів.
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Джерело: 24 Канал
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