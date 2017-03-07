Там сидів Луценко, – нардеп про камеру, в якій утримують Насірова

Відсторонений глава ДФС Роман Насіров етапований до Лук'янівського СІЗО і утримується у камері, де колись перебував чинний генпрокурор України Юрій Луценко.

Про це у своїй сторінці у Facebook написав нардеп Ігор Мосійчук.

О 4.00 колишній очільник ДФС Роман Насіров етапований до Лук'янівського СІЗО і на разі утримується на так званому спецпосту в камері, де колись сидів Юрій Луценко. Це нормальна, але не VIP камера,

– написав нардеп.

Також Мосійчук відзначив, що мобільний зв’язок в камері відсутній.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Головуючий суддя зачитав ухвалу після третьої ночі, після 17 годин розгляду справи.



В соцмережах таке рішення суду назвали "перемогою у битві".



Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".