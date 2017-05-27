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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Техніка війни. Футбол і спорт в зоні АТО. Цензура для терористів

Техніка війни 13:51, сьогодні 117 Читать новость на русском

Війна війною, але всім потрібно як відпочивати, так і правильно себе навантажувати - навіть в зоні активних бойових дій. Днями і терористам "Ісламської держави" ватажки заборонили користуватися соцмережами.

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Теги: Техніка війни США Зброя Розробки АТО Тероризм
Джерело: 24 Канал
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