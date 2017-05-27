Техніка війни. Футбол і спорт в зоні АТО. Цензура для терористів

Війна війною, але всім потрібно як відпочивати, так і правильно себе навантажувати - навіть в зоні активних бойових дій. Днями і терористам "Ісламської держави" ватажки заборонили користуватися соцмережами.

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