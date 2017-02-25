Техніка війни. Кишеньковий ліхтар як зброя. Призове місце України на міжнародній виставці

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Кишеньковий ліхтар - незамінна річ, особливо під час нічних операцій. 2 місце посів український безпілотний тактичний багатоцільовий автомобіль "Фантом" на виставці в Абу-Дабі.

Також у випуску: Вперше на бойове чергування в системі протиповітряної оборони України заступило повітряне командування "Схід". Державна фірма "Укрінмаш" презентувала концепт нового легкого ударного вертольота "КТ-112". Міністерство оборони та "Укрзалізниця" розробляють нові вагони для перевезення військовослужбовців, правоохоронців й техніки. Ізюмська комендатура швидкого реагування отримала 3 нових бронеавтомобілів "Краз Кугар". Оборонне відомство Молдови, в рамках співпраці зі США, отримало 41 бронеавтомобіль "Хамві" та вантажні машини. В Китаї бачили нову таємну бойову машину. Міноборони Індонезії буде першим користувачем безпілотників вертолітного типу "Ві-200". 2 місце посів український безпілотний тактичний багатоцільовий автомобіль "Фантом" на виставці в Абу-Дабі.

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