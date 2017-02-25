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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Техніка війни. Кишеньковий ліхтар як зброя. Призове місце України на міжнародній виставці

Техніка війни 12:55, сьогодні 1

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Кишеньковий ліхтар - незамінна річ, особливо під час нічних операцій. 2 місце посів український безпілотний тактичний багатоцільовий автомобіль "Фантом" на виставці в Абу-Дабі.

Також у випуску:

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2 місце посів український безпілотний тактичний багатоцільовий автомобіль "Фантом" на виставці в Абу-Дабі.

Теги: Збройні Сили України Зброя Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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