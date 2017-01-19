Терориста "ЛНР", який прикидався українським бійцем, покарали в Миколаєві

Бойовика, що з 2014 року воює на боці терористів так званої "ЛНР", засудили у Миколаєві. Жовтневий районний суд засудив чоловіка до восьми з половиною років тюрми.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Як з’ясували працівники СБУ, спочатку чоловік був у складі терористичного угруповання "управління гуманітарних операцій". Саме ці бойовики спеціалізувалося на диверсіях проти мирного населення під виглядом українських підрозділів.

Потім бойовик перейшов до бандформування"Вимпел", в якому брав активну участь у боях.

Його затримали у листопаді 2015 року, коли він приїхав у Миколаїв у "відпустку".

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