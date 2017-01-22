Тільки разом. Маріупольська молодь зворушливо привітала Україну з Днем соборності

День соборності особливо актуальне у прифронтовому місті Маріуполь. Місцева молодь заявляє, що хоче бути лише у складі соборної України. Маріупольці підготували зворушливе відео, в якому заявляють: ми різні, але єдині.
Молоді люди кажуть, що хоч в нас багато розбіжностей, і говоримо різними мовами, та є й багато спільного. А об’єднує нас усіх – рідна і спільна для нас усіх земля.
Наша сила і наше майбутнє у єдності – йдеться у звернені.
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