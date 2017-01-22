Тільки разом. Маріупольська молодь зворушливо привітала Україну з Днем соборності

Ми різні, але ми єдині

День соборності особливо актуальне у прифронтовому місті Маріуполь. Місцева молодь заявляє, що хоче бути лише у складі соборної України. Маріупольці підготували зворушливе відео, в якому заявляють: ми різні, але єдині.

Молоді люди кажуть, що хоч в нас багато розбіжностей, і говоримо різними мовами, та є й багато спільного. А об’єднує нас усіх – рідна і спільна для нас усіх земля. Наша сила і наше майбутнє у єдності – йдеться у звернені. Читайте також: Живі ланцюги і флешмоби: як Україна святкуватиме День Соборності

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter