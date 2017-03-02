Трагедія на шахті "Степова": у Червоноградській міськраді уточнили кількість жертв і врятованих

Усіх шахтарів, які опинилися під завалами внаслідок вибуху на шахті "Степова", що на Львівщині, вже дістали на поверхню.

Про це розповів перший заступник міського голови Червонограда Дмитро Балко у коментарі ZAXID.NET.

"З шахти витягнули усіх 50 людей. Є 8 жертв, 12 госпіталізовані у Червоноградську міську лікарню. На місце приїхали швидкі бригади Червонограда та Соснівки", – зазначив він.

Читайте також: Синютка оприлюднив ймовірні причини вибуху на шахті у Львівській області

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.