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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Трагедія на шахті "Степова": у Червоноградській міськраді уточнили кількість жертв і врятованих

16:39, сьогодні 16
Усіх людей, які опинилися під завалами, вже витягли
Усіх людей, які опинилися під завалами, вже витягли / Надя Земницька

Усіх шахтарів, які опинилися під завалами внаслідок вибуху на шахті "Степова", що на Львівщині, вже дістали на поверхню.

Про це розповів перший заступник міського голови Червонограда Дмитро Балко у коментарі ZAXID.NET.

"З шахти витягнули усіх 50 людей. Є 8 жертв, 12 госпіталізовані у Червоноградську міську лікарню. На місце приїхали швидкі бригади Червонограда та Соснівки", – зазначив він.

Читайте також: Синютка оприлюднив ймовірні причини вибуху на шахті у Львівській області

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.

Теги: Україна вугільна промисловість Львів Вибух на шахті на Львівщині Аварії на шахтах Жертви
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