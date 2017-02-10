Трамп зупинить Путіна, коли це буде йому необхідно, – дипломат

Екс-представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний заявив, що для того, аби зрозуміти Трампа, як політика слід звертати увагу лише на його дії.

Про це повідомляє Сегодня.UA.

За його словами, не слід звертати увагу, як Трамп називатиме того, чи іншого політика і як він буде інтерпретувати певні фрази.

Вибачте, він не політик, тому ставитеся до його пропозицій, як до певних звуків. А більше реагуйте на конкретні справи, цифри, дії. А дії говорять про те, що прес над людьми, які сидять в Москві, особливо над такими, як Путін, опускається. Він його зупинить там і тоді, коли вважатиме за необхідне,

– зауважив Безсмертний.

Він додав, що у США взяли курс на зростання військової міці країни, збільшуючи видатки на армію, військово-промисловий комплекс для забезпечення американських інтересів за межами країни.

Нагадаємо, за повідомленням агенства Reuters, під час телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, очільник Білого Дому розкритикував російського президента за угоду про ядерне озброєння.