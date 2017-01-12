Трамвай зійшов з рейок у Києві: опубліковані фото

У Києві неподалік станції метро "Чернігівська" трамвай зійшов з рейок через нерозчищений сніг.

Про це повідомив Борислав Береза у своєму Facebook.

"Під'їжджаючи до метро "Чернігівська" і побачивши замети посеред нечищених шляхів трамвай прийняв рішення рухатися в обхід. Водій був здивований і навіть проти, але вплинути на рішення трамвая вже не міг. Чому таке не відбувається в Страсбурзі, Празі чи Відні? Напевно тому, що там немає наших керівників міста і Київпастрансу. Вірніше вони там бувають. Але вони туди їздять тільки відпочивати, а не керувати", – йдеться у дописі до фото.

У коментарях до посту користувач соцмереж Олександр Александров повідомив, що згодом відключили світлофори, а трамвай довелося піднімати краном. Через це утворився чималий затор.