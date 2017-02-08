Транспортні податки-2017: за що платитимуть українські водії

В Україні ввели податок на транспорт, причому їх аж чотири – новий акцизний збір на автобуси і вантажний транспорт, акциз на електродвигуни, а також відновлений акцизний збір на переобладнані автомобілі. Який тепер річний податок сплачуватимуть автовласники та як це вплине на авторинок – в матеріалі сайту "24".

З 1 січня 2017 року вступили в дію поправки до Податкового кодексу України, згідно з яким і вводяться ці чотири транспортні податки. Робиться це відповідно до Закону України №1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".

Основна причина збільшення "податку на розкіш", як його називають в народі, знову впирається у підвищення мінімальної зарплати до 3 200 гривень, що уже й так спричинило чимало змін загалом у податковому законодавстві. Не оминули зміни й автомобільну галузь.

Ставка податку – 25 тисяч гривень на рік

Згідно з нововведеннями, тепер власники автомобілів з об’ємом бензинового або дизельного двигуна понад 3 тисяч куб. см віком до 5 років змушені будуть сплачувати річний податок в розмірі 25 тисяч гривень. Згідно початкового проекту закону, в розряд оподатковуваних потрапляли автомобілі з об’ємом дизельного двигуна від 2,5 тисячі куб. см, але в зв'язку з суспільним резонансом об'єм двигуна, який підпадає під податок, був збільшений.

Акцизний збір на автобуси та вантажний транспорт

Новий акцизний збір вводиться і на цей транспорт. На нові автобуси акциз встановлено в розмірі 0,003 євро за 1 куб. см двигуна, на старі – в розмірі 0,007 євро за 1 куб. см. Причому на автобуси, які експлуатувалися більше 8 років, ставка податку підвищується в 20 разів.

На нові вантажівки, в залежності від тоннажу, ставка акцизу встановлюється на рівні від 0,01 євро до 0,016 євро за 1 куб. см. На автомобілі, які перебували у вжитку не більше 5 років, ставка акцизу зростає в два рази, а на ті, яким більше 8 років – в 20 разів.

Акциз на електродвигуни

Потраплять під оподаткування і електромобілі. Ставка акцизу за один електродвигун складе 109 євро. Крім того, в залежності від об’єму двигуна і терміну експлуатації збільшиться акцизний збір на легкові автомобілі. Наразі в Україні ввізне мито на легкові автомобілі становить 10%.

Відновлений акцизний збір на переобладнані авто

Знову буде стягуватися акциз на переобладнані легкові автомобілі, які були ввезені як комерційні, тобто без сплати акцизу. В якості компенсації зростання податків уряд скасував збір за першу реєстрацію автомобіля, який в залежності від об’єму двигуна становив від 3,82 до 69,99 гривні за 100 куб. см.

Також Верховна Рада проголосувала за закон про введення тимчасових спецмит на імпорт автомобілів, згідно з яким додатковий імпортний збір на транспортні засоби складе 5% і буде сплачуватися упродовж року. Однак цей закон вступить в силу тільки після узгодження з Єврокомісією.

Що це змінить?

Транспортний податок у редакції 2017 року не значно змінить ситуацію з "розкішними авто" порівняно із попереднім роком – таку думку в коментарі сайту "24" висловив Юрій Федчишин, експерт з питань податкової політики Інституту суспільних досліджень.

Якщо в минулому році мова йшла про автомобілі середньоринковою вартістю 1 033 500 гривень (750 мінімальних зарплат), після дати випуску яких пройшло не більше 5 років, то у 2017 йдеться про вартість авто від 1 200 000 гривень (у нинішній редакції Податкового кодексу розмір визначається вдвічі меншою кількістю мінімальних зарплат – 375).

З точки зору впливу на ринок, наголошує експерт, очікується, що новий акциз на автобуси та вантажні автомобілі вплине саме на ринок вживаних транспортних засобів цієї категорії, адже ставка акцизу збільшується майже в 20 разів для тих вантажівок та автобусів, які використовуються понад 8 років. Вплив матиме і акциз на переобладнані авто, для тих, хто раніше користувався цим способом завезення автомобілів, зауважує Федчишин. Знову ж таки, в сторону здорожчання. Між стимулюванням виробника та стимулюванням перевезення держава традиційно обирає перших.

Збільшувати податки на імпорт автомобілів – традиція

Такі зміни у введенні чотирьох податків на транспорт, в першу чергу, пов’язані з отриманням підтримки в парламенті, вважає Федчишин, а стратегічний намір збільшувати податки на імпорт автомобілів, особливо на імпорт вживаних автомобілів, в органів влади є традиційним.

З іншого боку, за словами фахівця, нові податки стимулюватимуть придбання раніше розмитнених автомобілів тих категорій, на які були збільшені податки. Хотілось би сказати, що це стимулюватиме вітчизняного виробника, але попередні стимули не змінювали ситуацію кардинально.

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