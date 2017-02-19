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Тривожні новини з Авдіївки: зникла електрика, є інформація про запеклий бій

21:49, 18 лютого 2076 Читать новость на русском
Розбомблена Авдіївка
Розбомблена Авдіївка / Поліція Донеччини

Ввечері 18 лютого, у Авдіївці (один з найгарячіших районів АТО) знову зникла електроенергія. Електропостачання зникло також на Коксохімічному заводі.

Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста. Фахівці-електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж. Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС – готуються до розгортання пунктів обігріву", – написав Жебрівський.

При цьому користувач Олекса Світлійший також написав, що Авдіївка залишилась без електрики та води та тепла. Також він додав, що отримав інформацію – до 19:30 у передмісті йшов тяжкий бій з використанням важкої артилерії.

Нагадаємо. 17 лютого проросійські бойовики вдарили снарядами по прифронтовій Авдівці. Один зі снарядів влучив у котельню авдіївської школи №4. Також було пошкоджено газопровід.

Теги: Україна Війна на Донбасі Авдіївка Павло Жебрівський
Джерело: 24 Канал
Новини за 18 лютого
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