Тривожні новини з Авдіївки: зникла електрика, є інформація про запеклий бій

Ввечері 18 лютого, у Авдіївці (один з найгарячіших районів АТО) знову зникла електроенергія. Електропостачання зникло також на Коксохімічному заводі.

Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста. Фахівці-електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж. Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС – готуються до розгортання пунктів обігріву", – написав Жебрівський.

При цьому користувач Олекса Світлійший також написав, що Авдіївка залишилась без електрики та води та тепла. Також він додав, що отримав інформацію – до 19:30 у передмісті йшов тяжкий бій з використанням важкої артилерії.

Нагадаємо. 17 лютого проросійські бойовики вдарили снарядами по прифронтовій Авдівці. Один зі снарядів влучив у котельню авдіївської школи №4. Також було пошкоджено газопровід.