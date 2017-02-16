Тривожні новини з фронту: Україна зазнала суттєвих втрат

З початку доби, 16 лютого, у зоні проведення Антитерористичної операції загинули троє українських військових.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Окрім того, внаслідок обстрілу ще четверо військових зазнали поранень.

У прес-центрі також зазначили, що усього з початку доби окупанти здійснили 5 обстрілів.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.

На маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.

Нагадаємо, 15 лютого у зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.