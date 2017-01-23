Це мовний патруль, розстріляти: соцмережі обговорюють нові законопроекти про мову

Користувачі соціальних мереж ведуть жваві дискусії та сіють жартами щодо законопроектів про державну мову України, які нещодавно були зареєстровані у Верховній Раді.

Мовиться про законопроекти: про мови в Україні (№5556), про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні (№5669) та про державну мову (№5670).

Інтернет-користувачі назвали дискусійними деякі формулювання у законопроектах. Наприклад, те, що "створення перешкод та обмежень у користуванні українською мовою, навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, застосування української мови з порушенням стандартів української мови, мають наслідок – відповідальність, встановлену Законом".

Читайте також: Депутати пропонують карати за приниження української мови

Не залишилося без уваги і таке: "Порушення вимог Закону України "Про державну мову" щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

бачу багато російськомовних проти закону кажуть емігрують

ну і добре

тим паче країна для них є де їхня улюблена мова є державною — Olga Motorna (@samiramoto) 23 січня 2017 р.

- Це мовний патруль, будьласка скажіть українська мова.

- укрАинский язык



"автоматна черга" — Patri ?? (@patri_Odessa_1) 22 січня 2017 р.

- Це мовний патруль, пане, будьласка скажіть “паляниця”.

- маца



*Обіймаються* — Eugen Sakal (@Gienius_S) 22 січня 2017 р.

.@patri_Odessa_1

- Це мовна поліція. Будьласка скажіть, де Ви будете виходити?

- На Совєцкой арміі...



*лунають постріли, падає тіло* — тонто и оно (@muchlikethis) 22 січня 2017 р.

- Це мовна поліція. Прошу пана сказати 'паляниця'...

- Паляніца...

*лунають постріли, падає тіло* — Майстер (@DistMist) 22 січня 2017 р.

@samiramoto Такі всі патріоти,а як доходить до справи(елементарне ж :Україні-українська мова)починаєтся вовче виття. — Соломія Дмитрук (@litnyana) 23 січня 2017 р.