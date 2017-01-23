Це мовний патруль, розстріляти: соцмережі обговорюють нові законопроекти про мову

Користувачі соціальних мереж ведуть жваві дискусії та сіють жартами щодо законопроектів про державну мову України, які нещодавно були зареєстровані у Верховній Раді.
Мовиться про законопроекти: про мови в Україні (№5556), про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні (№5669) та про державну мову (№5670).
Інтернет-користувачі назвали дискусійними деякі формулювання у законопроектах. Наприклад, те, що "створення перешкод та обмежень у користуванні українською мовою, навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, застосування української мови з порушенням стандартів української мови, мають наслідок – відповідальність, встановлену Законом".
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Не залишилося без уваги і таке: "Порушення вимог Закону України "Про державну мову" щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
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