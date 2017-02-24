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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Туреччина суттєво спростить візовий режим з Україною

21:19, сьогодні 278 Читать новость на русском
Віза
Віза / avion

Угоду щодо спрощення візового режиму між Туреччиною і Україною підпишуть у ході візиту Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Анкари.

Про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише "УНН". За його словами, українці зможуть їздити до Туреччини на основі загальногромадянських паспортів.

Це дуже важливий документ, з огляду на той факт, що закордонні паспорти є на руках лише 30 відсотків жителів України. Нова угода дозволить залучити на курорти Туреччини більше число туристів з самих різних регіонів України,
– зазначив міністр.

Чавушоглу висловив переконання в тому, що в 2017 році в секторі туризму Туреччини очікується пожвавлення, а число туристів збільшиться.

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Теги: Україна Туреччина
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