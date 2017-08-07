У Балаклії знов стався вибух: є поранений

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Під час розмінування збройного арсеналу розірвався снаряд, в результаті чого важкі поранення отримав один із саперів.
27-річному військовому відірвало праву стопу. Також у нього відкриті переломи лівої ноги, численні опіки рук, обличчя та грудної клітини.
У Регіональному медіа-центрі Міноборони повідомили, що життю чоловіка нічого не загрожує. Зараз вирішується питання, де саме буде проходити лікування поранений.
Читайте також: Вибухи на складах в Балаклії: з’явилися нові неочікувані деталі
Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Харківській області в місті Балаклія сталася пожежа на найбільшому в Україні складі з озброєнням. Пожежу вдалося загасити лише у п'ятницю, а от розмінування міста тривало аж до 14 квітня.
За висновками експертів, пошкоджено 265 будівель. Сума збитків уже перевищила 200 мільйонів гривень.
В результаті детонації боєприпасів загинула жінка, а троє людей отримали постраждали.