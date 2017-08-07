У Балаклії знов стався вибух: є поранений

Під час розмінування збройного арсеналу розірвався снаряд, в результаті чого важкі поранення отримав один із саперів.

27-річному військовому відірвало праву стопу. Також у нього відкриті переломи лівої ноги, численні опіки рук, обличчя та грудної клітини.

У Регіональному медіа-центрі Міноборони повідомили, що життю чоловіка нічого не загрожує. Зараз вирішується питання, де саме буде проходити лікування поранений.

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Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Харківській області в місті Балаклія сталася пожежа на найбільшому в Україні складі з озброєнням. Пожежу вдалося загасити лише у п'ятницю, а от розмінування міста тривало аж до 14 квітня.



За висновками експертів, пошкоджено 265 будівель. Сума збитків уже перевищила 200 мільйонів гривень.



В результаті детонації боєприпасів загинула жінка, а троє людей отримали постраждали.