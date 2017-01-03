У Чехії виник скандал довкола могили відомого українського поета

Рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який був похований у Чехії, примусово ексгумували.

Про це повідомляє DT.UA.

У могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна її сплачував, за власною ініціативою, виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син ж надумав поховати батька на могилі Олеся.

Перепоховання мало відбутися о 12:00 3 січня 2017 року, проте плани щодо подальшого поховання рештків Олеся невідомі . Могилу письменника вже розкопали.

Представники української діаспори чекають на консула на кладовищі.

У МЗС додали, що відповідні установи намагаються вирішити проблему.