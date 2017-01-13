У Карпатах зійшла лавина

На Закарпатті сталося сходження снігової лавини, яка ускладнила проїзд на автодорозі Мукачеве – Львів.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Лавина зійшла близько 20:00 у Рахівському районі на дорогу державного значення Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, км 153. Також через погіршення погодних умов з 12:00 години залишається тимчасово обмеженим рух великовагових транспортних засобів на дорозі державного значення М-06 Київ – Чоп, км 702+400 – км 745 (від Латірського перевалу до міста Свалява). Читайте також: У Карпатах замерз найбільший каскадний водоспад України: з'явились неймовірні фото

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