У Києві чоловік з гранатою увірвався у лікарню, погрожуючи підірвати будівлю

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У ніч проти 8 серпня невідомий увірвався в одну з лікарень Києва та погрожував підірвати медичний заклад.
Про це повідомив портал "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
"У медичному закладі на Підвисоцького сталася надзвичайна ситуація: приблизно о 00:15 до приміщення лікарні забіг чоловік з двома гранатами в руках. Кричав, що хоче підірвати все навкруги", – йдеться у дописі.
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Після вмовлянь медсестри, чоловік покинув лікарню, залишивши на її столі гранату.
Після цього співробітниця медзакладу зателефонувала в поліцію.
Почались розшукові заходи, в ході яких інспектори патрульної поліції знайшли нападника на вулиці Кіквідзе, 17А, та сумісно із спецпідрозділом поліції затримали його. Ним виявився Юдін Олександр Олексійович, 05.11.1966 року народження,
– додали в повідомленні.
Виявилось, що у зловмисника всього було три гранати. Наразі встановлюють мотиви злочину.