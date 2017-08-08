15:46
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Затримання кримськотатарського активіста. Корупція серед енергетиків
Випуск новин
15:42, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

У Києві чоловік з гранатою увірвався у лікарню, погрожуючи підірвати будівлю

14:38, сьогодні 283 Читать новость на русском
Невідомий з гранатами увірвався в лікарню
Невідомий з гранатами увірвався в лікарню / news.bigmir.net

У ніч проти 8 серпня невідомий увірвався в одну з лікарень Києва та погрожував підірвати медичний заклад.

Про це повідомив портал "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

"У медичному закладі на Підвисоцького сталася надзвичайна ситуація: приблизно о 00:15 до приміщення лікарні забіг чоловік з двома гранатами в руках. Кричав, що хоче підірвати все навкруги", – йдеться у дописі.

Читайте також: Затримали екс-міліціонера, який продавав терористам доступи до українських електронних баз

Після вмовлянь медсестри, чоловік покинув лікарню, залишивши на її столі гранату.

Після цього співробітниця медзакладу зателефонувала в поліцію.

Почались розшукові заходи, в ході яких інспектори патрульної поліції знайшли нападника на вулиці Кіквідзе, 17А, та сумісно із спецпідрозділом поліції затримали його. Ним виявився Юдін Олександр Олексійович, 05.11.1966 року народження,
– додали в повідомленні.

Виявилось, що у зловмисника всього було три гранати. Наразі встановлюють мотиви злочину.

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 746
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 256
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 1590
Фейкові
сьогодні, 08:03 Фейкові "бійці ЗСУ" – груба робота запарєбріка. І це напружує
Дід Панас 2630
Не безвіз єдиний: Порошенко повідомив ще одну приємну новину
 10 червня , 21:33
Опублікований список безкоштовних ліків, які з квітня можна отримати в аптеці
 28 березня , 19:52
Жахлива ДТП за участю мера українського міста сталася під Києвом
21 травня , 21:30
Смерть дитини на прийомі у стоматолога: подробиці трагедії
 23 липня , 20:36
Жінка викинула дитину з сьомого поверху
12 лютого , 11:26
Побиття школярок у Чернігові: нападницям загрожує до чотирьох років в'язниці
 26 липня , 09:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук