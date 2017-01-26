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У Києві розгортається черговий скандал довкола Будинку профспілок

14:15, сьогодні 180 Читать новость на русском
Будинок профспілок
Будинок профспілок / Прес-служба

Представники Київської міськпромради стверджують, що приміщення Будинку профспілок у центрі столиці захопила група осіб у камуфляжі.

Про це сайту "24" повідомили представники столичних профспілкових організацій.

На сьогоднішній день у будівлі перебуває, фактично проживає, група осіб, одягнених у камуфляжну форму з шевронами батальйону спеціального призначення "Донбас", які й досі нікого не пропускають всередину. У тому числі законних господарів приміщення,
– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що люди, які зараз перебувають у приміщенні, стверджують, що вони в такий спосіб охороняють будинок - нібито на підставі угоди з мером Києва. Разом з тим у повідомленні вказано, що профспілкам про цю угоду нічого не відомо, а отримати хоч би якісь коментарі з цього приводу від Київського міського голови не вдається.

"Працівники Київської міськпрофради, не маючи фізичної можливості потрапити до приміщення, були змушені викликати наряд патрульної поліції (СОГ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві) та подати офіційну заяву про вчинення злочину, у зв'язку з чим було відкрито кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР № 12017100100000112 від 05.01.2017 р.", – вказано у документі.

Також повідомляється, що станом на сьогодні Національна поліція не розблокувала будівлю, не встановила осіб, що її блокують та займає позицію сторонніх спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що почали демонтувати два поверхи, які забудовник самовільно звів над Будинком профспілок.

Теги: Україна Політика Київ Скандал
Джерело: 24 Канал
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