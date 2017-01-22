У Києві створили живий ланцюг з нагоди Дня соборності України

З нагоди Дня Соборності у різних містах України сьогодні відбуваються святкові заходи. Зокрема, традиційні живі ланцюги єднання.

У столиці його створили на мосту Патона. Спершу люди на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони. Одні тримали у руках літери ЗУНР, а інші – УНР та величезні стяги жовтого і синього кольорів.

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Після цього рушили на зустріч одне одному. Після воз'єднання та складання стягів у національний прапор, запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих героїв України.