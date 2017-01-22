У Києві створили живий ланцюг з нагоди Дня соборності України
13:22, сьогодні 109 Читать новость на русском
З нагоди Дня Соборності у різних містах України сьогодні відбуваються святкові заходи. Зокрема, традиційні живі ланцюги єднання.
У столиці його створили на мосту Патона. Спершу люди на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони. Одні тримали у руках літери ЗУНР, а інші – УНР та величезні стяги жовтого і синього кольорів.
Читайте також: Україна відзначає День Соборності
Після цього рушили на зустріч одне одному. Після воз'єднання та складання стягів у національний прапор, запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих героїв України.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Матіос виступив за легалізацію зброї26 липня 2016 , 08:26 6
Негода в Україні: рух дорогами однієї з областей відновили8 січня , 20:33
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант17 серпня 2016 , 14:15
Коментарі