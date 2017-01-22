  • укр
  • рус
13:53
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Спогади про донецький аеропорт. Замах на нардепа
Випуск новин
22:17, 21 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві створили живий ланцюг з нагоди Дня соборності України

13:22, сьогодні 109 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

З нагоди Дня Соборності у різних містах України сьогодні відбуваються святкові заходи. Зокрема, традиційні живі ланцюги єднання.

У столиці його створили на мосту Патона. Спершу люди на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони. Одні тримали у руках літери ЗУНР, а інші – УНР та величезні стяги жовтого і синього кольорів.

Читайте також: Україна відзначає День Соборності

Після цього рушили на зустріч одне одному. Після воз'єднання та складання стягів у національний прапор, запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих героїв України.

Теги: Україна Політика Київ Історія українці
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 13:29 "Три ікси: Реактивізація" або Він Дізель у ще одному бездумному бойовику
Юлія Ліпенцева 97
Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
сьогодні, 13:21 Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
1100
Современное поколение – кто они?
сьогодні, 08:30 Современное поколение – кто они?
Володимир Співаковський 2462
Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
21 січня, 22:30 Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
Злой Одессит 6220
Як виглядав донецький аеропорт до і після оборони: фотопорівння
21 січня, 22:06 Як виглядав донецький аеропорт до і після оборони: фотопорівння
8 3102
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Матіос виступив за легалізацію зброї
26 липня 2016 , 08:26 6
Негода в Україні: рух дорогами однієї з областей відновили
 8 січня , 20:33
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук