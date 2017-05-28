У Києві вже у двадцять п'яте відбувся "Пробіг під каштанами"

Цього року у ньому взяли участь понад 10 тисяч людей.

Змагання відбулися у кількох категоріях – для дітей, людей з особливими потребами, спортсменів і просто всіх охочих. Виручені від проведення забігу кошти традиційно йдуть на медичну апаратуру для хворих дітей – до столичного центру кардіології та хірургії.

Цього року гроші збирали на спеціальний діагностичний комплекс.

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