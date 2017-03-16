У Київраді просять ухвалити закон про окуповані території
13:10, сьогодні 109 Читать новость на русском
У Київській міській раді пропонують ухвалити звернення до парламенту, аби той у свою чергу схвалив закон про окуповані території.
Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.
Підтримати звернення приїхали ветерани АТО, які також є безпосередніми учасниками блокади. Зараз вони просять депутатів підтримати ініціативу "Самопомочі" й ухвалити звернення.
Перед голосуванням у залі міськради з'явився нардеп Єгор Соболєв, що також закликав депутатів зробити свій вибір.
Таке рішення є в інтересах людей, що проживають в ОРДЛО, а також в інтересах РНБО і всієї України,
– наголосив Єгор Соболєв.
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Джерело: 24 Канал
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