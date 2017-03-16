14:04
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 12:00: Депутати підтримали квоти. Україна і Польща охоронятимуть місця пам'яті
Випуск новин
13:10, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Київ
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

У Київраді просять ухвалити закон про окуповані території

13:10, сьогодні 109 Читать новость на русском

У Київській міській раді пропонують ухвалити звернення до парламенту, аби той у свою чергу схвалив закон про окуповані території.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Підтримати звернення приїхали ветерани АТО, які також є безпосередніми учасниками блокади. Зараз вони просять депутатів підтримати ініціативу "Самопомочі" й ухвалити звернення.

Перед голосуванням у залі міськради з'явився нардеп Єгор Соболєв, що також закликав депутатів зробити свій вибір.

Таке рішення є в інтересах людей, що проживають в ОРДЛО, а також в інтересах РНБО і всієї України,
– наголосив Єгор Соболєв.

Читайте також: На Кличка подадуть в суд за погані дороги

Теги: Україна Політика Київрада Блокада Самопоміч Київ Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Українці vs європейці: чия комуналка
сьогодні, 12:05 Українці vs європейці: чия комуналка "тяжча"
Яніна Ткачук 1229
У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
сьогодні, 11:56 У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
Володимир Горбач 1730
Крым погружается в тотальную депрессию
сьогодні, 08:16 Крым погружается в тотальную депрессию
Злой Одессит 4752
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 4959
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 1472
Нічого святого. Терористи жорстоко закатували українського воїна та зняли все на відео
 30 грудня 2016 , 20:57 7
Журналіст вказав на важливу деталь кривавої перестрілки під Києвом
 6 грудня 2016 , 16:24 17
Почали підробляти банкноти у 500 гривень: як відрізнити підробки
 22 вересня 2016 , 15:02 11
Київська влада знайшла спосіб, як вгамувати ненажерливих перевізників
 24 січня , 15:41 5
Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра
 1 січня , 18:06
Канал реалізації підроблених ліків викрили у Києві
 7 березня , 14:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук