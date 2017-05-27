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У Криму може прорвати дамбу через вкрай наповнене водосховище

11:57, сьогодні 558 Читать новость на русском
Постійно мілке Білогірське водосховище тепер наповнилося до краю
Постійно мілке Білогірське водосховище тепер наповнилося до краю / Крим.Реалії

У Криму цілком наповнилося Білогірське водосховище, що забезпечує водою південно-східну частину анексованого півострова. Жителі регіону стурбовані через дамбу, яка перебуває у занедбаному стані.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За інформацією видання, рівень води у сховищі зріс до норми внаслідок холодної весни та рясних опадів у Криму. Так, в результаті цього ні місці підтоплено навіть дерева.

Дамба цього водосховища просіла за тривалий період без води та перебуває у не найкращому стані, тож жителі регіону стурбовані ситуацією. Ще в січні журналісти помітили на дамбі великі та глибокі щілини між бетонними плитами. Проте ремонтом споруди не займається ніхто.

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Водночас, як і раніше, без води залишається сафарі-парк "Тайган" у Білогірському районі.

"Білогірське водосховище наповнилося, але Тайганське водосховище, звідки ми завжди брали воду – ні, тому проблема водопостачання парку левів "Тайган" залишається гострою", – розповів власник парку левів Олег Зубков.

Він додав, що контролювати ситуацію допомагають дощі, оскільки в цей час не потрібно поливати рослинність у парку.

"Зараз відпрацьовуємо проект подачі води з Білогірського водосховища, але це дуже дорогий захід через значну віддаленість парку від цього водоймища", – розповів Зубков.

Додамо, що Білогірське водосховище наповнюється з гірського джерела Карасу-Баші, який у свою чергу живиться з найбільшого плато Криму – Карабі-Яйла.

Теги: Україна Новини Криму Надзвичайні ситуації
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