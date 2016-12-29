У Криму не вистачає води: заговорили про надзвичайний стан

Псевдовлада окупованого Криму заговорила про загрозу надзвичайної ситуації через катастрофічну нестачу води.

Про це повідомляє Інформатор.

Зокрема, найгірша ситуація із забезпеченням водою Керчі, Феодосії, Судака і населених пунктів Ленінського району.

Видання зазначає, що сніг, який випав два тижні тому, частково поповнить водосховища, що живлять Сімферополь і Південний берег. При цьому наповнення відсіків Північно-Кримського каналу є проблемним.

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Нагадаємо, верхів'я Білогірського водосховища повністю висохли ще в вересні.



Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії півострова поставки води припинили.