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У Лівані можна купити унікальний сувенір, якому 100 мільйонів років

10:27, сьогодні 275 Читать новость на русском
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У ліванському місті Біблос туристам готові віддати сувеніри, яким мільйони років.

У цьому місті на узбережжі Середземного моря є відомий на увесь світ магазин. Серед звичних для Лівану сувернірів – виробів із національного символа, тут продають дещо дуже особливе — скам'янілі рештки риб.

Знаходять її в горах, неподалік міста на висоті у 800 метрів. Це сімейний бізнес вже в четвертому поколінні. І ці гори – єдине місце на Близькому Сході, де такі скам'янілості можна знайти. Їм усім по 100 мільйонів років. Раніше це місце було морським дном.

40 мільйонів років тому, через тектонічні зсуви і землетрус, ліванські гори піднялися з дна, разом зі скам'янілостями. І саме через це ми знаходимо їх в горах, а не в морі,
– розповіла співвласниця сувенірного бізнесу Жозіан.

Колись скам'янілості очищали молотком, тепер завдяки новим технологіям усе роблять в лабораторії. Частину продають, інша йде на наукові дослідження. За час роботи сімейного бізнесу у колекції є справді цінні експонати – акули, скати та багато іншого.

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Такі колекційні екпонати не продають. Загалом же за найменший сувенір просять 5 доларів, щось справді цікаве і велике може коштувати сотні, а то й тисячі.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Подорожі Ліван Дозвілля відпочинок
Джерело: 24 Канал
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