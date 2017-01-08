У Львові пройшов традиційний різдвяний фестиваль

У місті 11 рік поспіль проводять традиційний фестиваль звіздарів.

Професійні майстри та початківці вихваляються своїми творіннями – різдвяною зіркою, одним з головних атрибутів свята. Що цього разу підготували львів’яни, вже готові розповісти наші журналісти.

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Фестиваль "Спалах різдвяної звізди", ідея якого народилася і розвинулася у Музею народної архітектури та побуту у Львові, став одним із найяскравіших, видовищних різдвяних заходів міста Львова. Виготовляти звізди, долучатися до "Ходи звіздарів" стало новою доброю традицією,

– зазначили організатори фестивалю.

Головна звізда цьогорічного фестивалю – "Надсянська". Її виготовляли майстри із товариства "Надсяння". З цього регіону й пішла традиція. У центральній частині зірки – емблема товариства. Промені огортає барвиста українська вишивка.