У Львові судитимуть трьох бійців батальйону ОУН

Обласна прокуратура звинувачує їх у спробі насильницького захоплення влади.

Двох із них ще й у підготовці терактів на території Львова та області.

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В ОУНівців при обшуках вилучили багато вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. За версією прокуратури їх метою було захоплення влади у гірських районах Львівщини.

Нагадаємо, що бійців батальйону ОУН затримали на Львівщині ще у серпні 2016 року. При цьому одного з них схопили у момент, коли він намагався закласти вибухівку під колію. Підозрюваний відстрілювався.



Тоді постраждав сам затриманий та один з працівників СБУ. 20 січня одному з фігурантів справи Роману Вітинському присудили два роки умовно. Троє інших підозрюваних зараз у слідчому ізоляторі.