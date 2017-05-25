У Львові запровадили електронну оплату штрафів у електротранспорті

У львівських пасажирів-безбілетників тепер немає шансів не сплатити штраф. У електротранспорті запровадили електронні штрафи. 40 гривень тепер можна перерахувати через систему "Приват 24". Спеціальні картки із відповідними QR-кодами видали вже усім контролерам Львова. Ловити "зайців" їм уже 2 тижні допомагають місцеві волонтери.

Представники громадського формування "Патріот" також у цивільному як і контролери "Львівелектротрансу". При собі мають лише посвідчення від підприємства. Працюють у парі або ж у тріо. Їх обличчя приховуємо, щоб не стали впізнаваними.

Волонтери не тільки шукають безбілетників, а й пильнують, аби не нищили салони електротранспорту, а найголовніше вони – контроль для контролерів.

Щоб не було ніяких кривих шляхів для видачі квитанцій, щоби гроші не йшли поза бюджет підприємства. На жаль, до громадського формування були такі випадки, коли контролер позволяв собі забрати гроші – не видавши квитанції,

– старший контролер Іван Більченко.

Активісти з контролерами працюють лише другий тиждень, а в "Львівелектротрансі" вже помітили результат. З початку травня продаж квитків збільшився на 15% порівняно з квітнем. Найбільше зайців серед студентів – констатують контролери.

Контролери йдуть назустріч пасажирам, можуть до прикладу, пройтися з ними до банкомату, чи дочекатись рідних, які заплатять штраф. Але головна їх мета – навчити львів’ян платити за проїзд.

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