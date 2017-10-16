У Маріуполі створили вражаючий під’їзд: відео

Люди роками чекали на ремонти у під'їзді, облаштування території навколо будинку, але - марно. Врешті, містяни відмовилися від послуг комунальників, об'єднались, створили ОСББ і почали зміни зі свого під'їзду. Результат не забарився – замість сірих облуплених стін, – казкові герої та вулички старого міста.

На те, щоби стіни під’їзду перетворились у казку, художниці знадобилось близько тижня роботи. Малювала акриловими фарбами пейзажі старого Маріуполя. Адже всіх сусідів об’єднує саме любов до рідного міста. Інших персонажів – янгола, дівчинку, що грає на сопілці, звірів – Оксана нафантазувала уже в процесі роботи. Читайте також: Нові мурали з’явилися на одеських будинках: мальовничі фото Найбільше яскраві зміни під’їзду сподобались його найменшій мешканці. Після такого дебюту художниця думає й над іншими подібними проектами. Щоби сірі зовні, маріупольські будинки всередині були яскравішими.

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