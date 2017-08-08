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У мережі показали українця-відчайдуха, який врятував туристку від білої акули

16:51, сьогодні 581 Читать новость на русском
Українець розповів, як врятував туристку від білої акули у Єгипті
Українець розповів, як врятував туристку від білої акули у Єгипті / my-world-animals.blogspot.com

Українець Михайло Волошин, який відпочивав з дружиною у Марса-Алам, розповів про те, як витягнув поранену австрійку з води.

Як відомо, у морі поблизу єгипетського міста Хургада біла акула напала на туристку з Австрії. ЇЇ врятував інший турист – 52-річний житель Ужгорода.

За словами Михайла, він не планував нікого рятувати – просто так вийшло, пише Hyser. Він з дружиною пірнав з пірсу, де розглядали корали та риб. Неподалік від них плавала група туристів з Австрії. Українець помітив, що біля 20-річної дівчини щось відбувалося, і він підплив ближче, аби подивитися. Адже у це місце часто припливали дельфіни.

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Тут випірнула акула і вирвала з лівої частини живота дівчини шматок м'яса. Дівчина почала кричати, Михайло підплив, вона вхопилася за нього, а далі йому нічого не залишалося, як гребти до пірсу.

Весь цей час акула кружляла поруч, проте вони встигли вибратись з води. На суші дружина Михайла від пережитого стресу і виду крові знепритомніла. А дівчину відвезли в госпіталь міста Хургада.

З нами в готелі відпочивав хлопець – один з начальників в київського ДСНС. Так ось він зреагував швидше за всіх. Думаю, це йому треба сказати спасибі за те, що жертв більше не було. Хлопець скомандував рятувальникам, щоб кидали свистіти, а хапали човни і діставали всіх, хто там ще плавав – на поверхні видно було маски,
– розповів один з очевидців події.

Зі слів місцевих, акули тут заявлялись востаннє у 2015 році, а до цього – у 2009.

Теги: Новини України Ужгород відпочинок Єгипет Надзвичайні ситуації
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