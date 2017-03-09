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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

У мережі з'явились фото вбитого снайпера "ДНР"

15:05, сьогодні 7345 Читать новость на русском
Військовий квиток снайпера
Військовий квиток снайпера "ДНР"

Офіцер ЗСУ Анатолій Кравчук опублікував документи та фото вбитого на Донбасі бойовика.

Знімки з'явились у його блозі на "Обозревателі".

Як зазначено у військовому квитку снайпера, Нісонов Мурафжан Наміровіч родом з Ферганської області Узбекистану.

"Знищений снайпер виявився не місцевим ватником, а справжнім москаликом, який, як і його "брати-десантники", у черговий раз "заблукав і випадково потрапив" на український Донбас", – пише Кравчук.

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Нагадаємо, 8 березня українські військові знищили снайпера терористів "ДНР", який виявився громадянином Росії.

Теги: Україна
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