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Телеканал новин 24 У мережі з'явилися кадри знайдених уламків російського Ту-154
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі з'явилися кадри знайдених уламків російського Ту-154

04:02, сьогодні 266 Читать новость на русском
Рятувально-пошукові роботи тривають
Рятувально-пошукові роботи тривають / Getty Images

Триває рятувально-пошукова операція в районі катастрофи російського Ту-154, який прямував до Сирії та впав у Чорне море.

Наразі відомо, що вже піднято декілька фрагментів авіасудна, відтак з'явилися їхні фотографії.

Так, на перших світлинах можна побачити, як рятувальники оглядають один із уламків літака, який змогли дістати з-під води під час рятувальної операції.

Ту-154, Катастрофа, уламки

Ту-154, Катастрофа, уламки

На іншому фото зображено деталь з довгим серійним номером. Цікавим є те, що закінчується він на "8303 прав". Зауважимо, що з деталі частково злетіла біла фарба, а сама вона сильно погнулася.

Ту-154, Катастрофа, уламки

Наступна фотографія – крупний план ще однієї деталі літака. Тут можна помітити маркування "4847 ап6. 29 IY-I4 К-052л".

Ту-154, Катастрофа, уламки

Крім того, МНС РФ опублікувало відео, як рятувальники піднімають з-під води фрагменти Ту-154 та кладуть їх у надувний човен.

Згодом стало відомо, що це два механізми управління літака.

У районі проведення пошукової операції на відстані 1700 метрів від берегової лінії по осі зльоту повітряного судна водолази на дні виявили уламки літака. Акустичними засобами в цьому місці було визначено радіус розкидання уламків Ту-154, який складає близько 500 метрів. Водолазами вже здійснено підйом двох елементів механізму управління літака,
– розповіли у відомстві та підтвердили, що вони належать саме вищезазначеному літаку.

Фото: Getty Images

Читайте також: Російські спецслужби назвали чотири версії катастрофи Ту-154

Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що вже піднято останки щонайменше 80 осіб, серед яких упізнали двох – командира Романа Волкова та помічника начальника департаменту культури Міністерства оборони Оксану Бадрутдінову. Також рятувальники витягнули великі фрагменти фюзеляжу та правий двигун авіасудна.

Теги: Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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