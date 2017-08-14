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У Миколаєві виявили збудник смертельної інфекції

20:40, сьогодні 212 Читать новость на русском
У Миколаєві виявили збудник холери
У Миколаєві виявили збудник холери / likar.info

У Миколаєві, в річці Південний Буг, виявили холерний вібріон – це збудник небезпечної інфекційної хвороби холери.

Про це повідомили у Миколаївській облдержадміністрації.

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За попереньою інформацією, найвірогідніша причина виникнення цього збудника – аномальна спека.

Наразі відомо, що хворих немає. В місті рекомендують закрити всі пляжі і посилити роботу по стихійним ринкам. Також мешканцям міста радять не купатися в річці та ретельно мити руки.

При цьому у ОДА додають, що Миколаївська обласна інфекційна лікарня повністю укомплектована необхідними медикаментами на випадок розповсюдження хвороби.

Холера – це гостре діарейне захворювання, що може призвести до смерті. Джерелом збудника інфекції є людина - хворий або носій вібріонів. Холера передається лише фекально-оральним шляхом, частіше при вживанні забрудненої води для пиття, миття посуду, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Теги: Новини України Спека в Україні холера Миколаїв
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