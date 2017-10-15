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У Миколаєві півтори тисячі людей вийшли на мітинг: промовисті фото

16:14, сьогодні 607 Читать новость на русском

Кількасот людей сьогодні зібрались на головній площі міста з вимогою повернути посаду відстороненому міському голові.

Миколаївці вдруге вийшли на підтримку Олександра Сенкевича. Місцеві депутати оголосили йому недовіру. Під час віче Сенкевич сказав, що подав позов до суду, аби визнати незаконним рішення про його відставку.

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Також він повідомив, що віче у Миколаєві більше не збиратиме. Натомість просить Верховну раду оголосити про дострокові перевибори міської ради та мера Миколаєва.

Ми збираємо підписи, аби передати їх до Верховної Ради. Аби там оголосили про нові вибори міської ради і міського голи Миколаєва. Миколаїв має право на самовизначення. Миколаїв має вибрати,
– зазначив Олександр Сенкевич.

Протягом усього мітингу на площі тривав збір підписів за розпуск депутатського корпусу Миколаївської міської ради, передає "Миколаївська правда".

Теги: Новини України Миколаїв
Джерело: 24 Канал
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