У Міносвіти розповіли, коли ЗНО надрукують шрифтом Брайля

У 2019 році незрячі абітурієнти зможуть уперше скласти зовнішнє незалежне оцінювання, адже для них тести надрукують рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Зараз незрячі абітурієнти позбавлені можливості випробовувати свої сили у кількох університетах. Адже їх зараховують до вишу за результатами вступних іспитів. А іспити зазвичай відбуваються у всіх навчальних закладах одночасно.

Зробити ЗНО доступним для незрячих абітурієнтів вирішили в Міністерстві освіти. Насамперед взялися за обов'язкові дисципліни – українську мову та літературу, історію України та математику. Зібрали робочу групу з фахівців-практиків. Ті вже затвердили напрацювання та передали чиновникам.

Вони стосуються формату подання завдань тестових завдань у ЗНО, але ніяким чином не будуть змінювати змісту програми або полегшувати її,

– повідомила представник МОН Юлія Дмитрієва-Заруденко.

Тести надрукують шрифтом Брайля, час проходження збільшать удвічі. Великі тексти найімовірніше скоротять, а можливо й будуть зачитувати. Ті завдання, які неможливо виконати незрячим, замінять.

Можна переформулювати такі завдання або замінити іншими, які не відрізняються за концептуальною складністю,

– зазначила учасник робочої групи з адаптації програм ЗНО Ганна Серпутько.

Десятикласники, що вже через рік вступатимуть за результатами ЗНО, цій можливості раді. Однак вони мають безліч запитань та пропозицій. Наприклад, школярі пропонують зробити тестування на комп'ютерах та просять адаптувати матеріали для підготовки.

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Всі запитання поки залишаються відкритими, адже це лише перший етап адаптації ЗНО для осіб з порушенням зору. Найближчим часом проект з'явиться на сайті Міністерства освіти для громадського обговорення. Планують, що наступного року ЗНО шрифтом Брайля протестують, а запровадять уже через рік.