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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

У Насірова є квартири в Лондоні, – САП

21:37, сьогодні 588 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Getty Images

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров є власником двох квартир у Лондоні.

Про це на засіданні суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У пана Насірова у Великобританії є нерухоме майно, а саме квартира, придбана Насіровим за 96 тисяч фунтів та квартира придбана за 120 тисяч фунтів,
– зазначив прокурор.

Також представник САП додав, що Насіров впродовж останніх двох років більше 60 разів перетинав кордон України.

Я сумніваюся, що на посаді голови ДФС є так багато офіційних візитів,
– зазначив прокурор.

За словами прокурора, такі факти свідчать на користь обрання для Насірова важчого запобіжного заходу.

Нагадаємо, САП та НАБУ заявили, що Насіров має громадянство Великої Британії.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров САП
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