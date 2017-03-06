У Насірова є квартири в Лондоні, – САП

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров є власником двох квартир у Лондоні.
Про це на засіданні суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У пана Насірова у Великобританії є нерухоме майно, а саме квартира, придбана Насіровим за 96 тисяч фунтів та квартира придбана за 120 тисяч фунтів,
– зазначив прокурор.
Також представник САП додав, що Насіров впродовж останніх двох років більше 60 разів перетинав кордон України.
Я сумніваюся, що на посаді голови ДФС є так багато офіційних візитів,
– зазначив прокурор.
За словами прокурора, такі факти свідчать на користь обрання для Насірова важчого запобіжного заходу.
Нагадаємо, САП та НАБУ заявили, що Насіров має громадянство Великої Британії.