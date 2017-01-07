У Нацполіції оновили список доріг, на яких обмежено рух транспорту

Через негоду, що панує в Україні, станом на 10 годину ранку суботи, 7 січня, діють обмеження руху транспорту в шести областях у центрі та на півдні України.

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Зокрема, на Одещині:

- обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

- М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – заборонено рух для всіх видів транспорту.

- заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.

У Кіровоградській області заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На Миколаївщині обмежено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

У Херсонській області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

Дніпропетровська область:

Для всіх видів транспорту

Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;

Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.

На Черкащині обмежили рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Нагадаємо, хуртовини та сильний вітер в період з 6 до 7 січня залишили без світла 71 населений пункт у семи областях України, а на Одещині негода спровокувала масові затори.