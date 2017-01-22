У неділю в Києві будуть проблеми з рухом

22 січня у зв'язку з проведенням заходів до Дня Соборності на окремих ділянках в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху для автівок.
Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, обмеження діятимуть з 8:00 до 10:30.
Зокрема, рух буде заборонено на таких ділянках:
– бульвар Шевченка (від перехрестя з вулицею Леонтовича до перехрестя з вулицею Пушкінською);
– вулиця Володимирська (від перехрестя з вулицею Льва Толстого до перехрестя з Хмельницького);
– вулиця Терещенківська;
– вулиця Грушевського (від перехрестя з Петровською алеєю до Європейської площі);
– Європейська площа;
– вулиця Інститутська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Банковою;
– вулиця Ольгінська (від перехрестя з вулицею Інститутської до перехрестя з вулицею Городецького).
Крім того, у відомстві звернулися до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно змінити маршрути руху.
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