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У неділю в Києві будуть проблеми з рухом

09:21, сьогодні 236 Читать новость на русском
У День Соборності у Києві діятиме обмеження руху
У День Соборності у Києві діятиме обмеження руху / Соцмережі

22 січня у зв'язку з проведенням заходів до Дня Соборності на окремих ділянках в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху для автівок.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, обмеження діятимуть з 8:00 до 10:30.

Зокрема, рух буде заборонено на таких ділянках:

бульвар Шевченка (від перехрестя з вулицею Леонтовича до перехрестя з вулицею Пушкінською);

вулиця Володимирська (від перехрестя з вулицею Льва Толстого до перехрестя з Хмельницького);

вулиця Терещенківська;

вулиця Грушевського (від перехрестя з Петровською алеєю до Європейської площі);

Європейська площа;

вулиця Інститутська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Банковою;

вулиця Ольгінська (від перехрестя з вулицею Інститутської до перехрестя з вулицею Городецького).

Крім того, у відомстві звернулися до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно змінити маршрути руху.

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Теги: Київ Україна Поліція
Джерело: 24 Канал
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