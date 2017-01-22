У неділю в Києві будуть проблеми з рухом

22 січня у зв'язку з проведенням заходів до Дня Соборності на окремих ділянках в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху для автівок.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України, обмеження діятимуть з 8:00 до 10:30.

Зокрема, рух буде заборонено на таких ділянках:

– бульвар Шевченка (від перехрестя з вулицею Леонтовича до перехрестя з вулицею Пушкінською);



– вулиця Володимирська (від перехрестя з вулицею Льва Толстого до перехрестя з Хмельницького);



– вулиця Терещенківська;



– вулиця Грушевського (від перехрестя з Петровською алеєю до Європейської площі);



– Європейська площа;



– вулиця Інститутська (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Банковою;



– вулиця Ольгінська (від перехрестя з вулицею Інститутської до перехрестя з вулицею Городецького).

Крім того, у відомстві звернулися до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно змінити маршрути руху.

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