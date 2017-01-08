У поліції назвали кількість загиблих в аваріях через негоду

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян.
Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях, йдеться в повідомленні Національної поліції.
Станом на 9:00 рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.
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