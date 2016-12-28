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У Римі обвалився житловий будинок, під завалами – люди

22:15, сьогодні 179 Читать новость на русском
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У Римі обвалився житловий будинок. Двоповерхова будівля зруйнована вщент.

За попередніми даними, причиною руйнування став вибух побутового газу.

З під завалів уже витягнули літню пару. Пенсіонерів доправили до лікарні гелікоптером. У них серйозні травми.

Стан потерпілих важкий. Життя одного з них під загрозою. Двоповерхова будівля зруйнована повністю. В ще двох будинків пошкоджені фасади та бокові стіни,
– повідомив представник карабінерів Джакомо Валорі.

Ще двох людей – жінку і її дочку – рятувальники шукають досі.

За фактом обвалу прокуратура Рима почала розслідування.

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Теги: Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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