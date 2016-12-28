У Римі обвалився житловий будинок, під завалами – люди
22:15, сьогодні 179 Читать новость на русском
У Римі обвалився житловий будинок. Двоповерхова будівля зруйнована вщент.
За попередніми даними, причиною руйнування став вибух побутового газу.
З під завалів уже витягнули літню пару. Пенсіонерів доправили до лікарні гелікоптером. У них серйозні травми.
Стан потерпілих важкий. Життя одного з них під загрозою. Двоповерхова будівля зруйнована повністю. В ще двох будинків пошкоджені фасади та бокові стіни,
– повідомив представник карабінерів Джакомо Валорі.
Ще двох людей – жінку і її дочку – рятувальники шукають досі.
За фактом обвалу прокуратура Рима почала розслідування.
Читайте також: Румунію сколихнув землетрус, який було відчутно в Україні
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу3 грудня , 07:41 70
Потероман чи Потерознавець? Перевір свої знання про Гаррі Поттера30 вересня , 15:50 11
У Генпрокуратурі знайшли крайніх в обвалі сайту е-декларування26 жовтня , 12:52 1
Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня4 грудня , 14:51
Коментарі