21:24
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник
Випуск новин
20:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії на нафтовій свердловині сталася шалена пожежа: постраждали українці

21:17, сьогодні 49
Пожежа сталася на нафтовій свердловині у Росії
Пожежа сталася на нафтовій свердловині у Росії / Соцмережі

.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА-Новости".

Зазначається, що інцидент трапився під час робочого процесу. Згодом у російському Міненерго додали, що внаслідок пожежі впала нафтова вишка. Крім того, вогонь має вплив на розташовані поруч свердловини №1822, 1849 та 1851.

Читайте також: У Москві спалахнув торговий центр, є постраждалі: з'явилися перші фото

Пожежа на нафтовій свердловині у Росії

Усіх вісім потерпілих громадян України було госпіталізовано та у подальшому їх планують доправити до пікового центру у Сургуті.

"Двоє людей перебувають у важкому стані, вони їх вже відправили бортом санітарної авіації. Стан інших – середнього ступеня тяжкості", – переконують місцеві медики.

Нафтова свердловина розташовується у ХМАО

Щоправда за словами слідчих, у важкому стані наразі перебувають три українця.

Додамо, за цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 143 КК РФ: "порушення вимог охорони праці, здійснене особою, на яку покладено обов'язки щодо їхнього дотримання, якщо це спричинило за необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини".

Читайте також: У Львові горить завод: чорнющий стовп диму видно з різних куточків міста

Слідсчі розгядають версію, в ході виробництва бурових робіт, які проводяться з порушенням вимог охорони праці, стався неконтрольований викид газу зі свердловини з наступним горінням.

Загорання сталося на площі у 800 квадратних метрів

До слова, роботи щодо гасіння пожежі тривають досі.

Теги: Новини України Новини Росії Пожежа Надзвичайні ситуації Нафта
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У затінок: дендропарки мрії в Україні
сьогодні, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 222
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
сьогодні, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 2341
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
сьогодні, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 498
Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
сьогодні, 19:01 Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
Борис Немировський 1210
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 18:00 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 2111
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ціна неоімперських амбіцій зростає, – Порошенко про санкції проти Росії
 28 червня , 17:14
Карикатурист влучно висміяв російське правосуддя
 12 травня , 16:58
У Міноборони ініціюють створення військового суду
 сьогодні , 17:26
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук