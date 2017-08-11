У Росії на нафтовій свердловині сталася шалена пожежа: постраждали українці

.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РИА-Новости".

Зазначається, що інцидент трапився під час робочого процесу. Згодом у російському Міненерго додали, що внаслідок пожежі впала нафтова вишка. Крім того, вогонь має вплив на розташовані поруч свердловини №1822, 1849 та 1851.

Читайте також: У Москві спалахнув торговий центр, є постраждалі: з'явилися перші фото

Пожежа на нафтовій свердловині у Росії

Усіх вісім потерпілих громадян України було госпіталізовано та у подальшому їх планують доправити до пікового центру у Сургуті.

"Двоє людей перебувають у важкому стані, вони їх вже відправили бортом санітарної авіації. Стан інших – середнього ступеня тяжкості", – переконують місцеві медики.

Нафтова свердловина розташовується у ХМАО

Щоправда за словами слідчих, у важкому стані наразі перебувають три українця.

Додамо, за цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 143 КК РФ: "порушення вимог охорони праці, здійснене особою, на яку покладено обов'язки щодо їхнього дотримання, якщо це спричинило за необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини".

Читайте також: У Львові горить завод: чорнющий стовп диму видно з різних куточків міста

Слідсчі розгядають версію, в ході виробництва бурових робіт, які проводяться з порушенням вимог охорони праці, стався неконтрольований викид газу зі свердловини з наступним горінням.

Загорання сталося на площі у 800 квадратних метрів

До слова, роботи щодо гасіння пожежі тривають досі.