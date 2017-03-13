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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

У СБУ зробили заяву щодо затримання блокувальників у Кривому Торці

19:09, сьогодні 2647 Читать новость на русском
Служба безпеки України
Служба безпеки України / ntktv.ua

В СБУ заявили, що їхні працівники затримали в районі АТО 43 осіб зі зброєю. Це трапилось під час операції в Торецькому, Щербинівці та в Курдюмівці.

Про це заявили у штабі Антитерористичного центру СБУ, інформує "Інтерфакс-Україна".

Там розповіли, що люди відмовились здати зброю, тому в результаті було затримано 43 осіб. Зокрема, в затриманих вилучили "багато зброї і значну кількість пляшок із запальною сумішшю".

Нагадаємо, раніше у штабі блокади торгівлі з окупантами повідомили, що редут у Кривому Торці (селище Щербинівка) силою розігнали працівники СБУ. Активістів побили і затримали.

Як відомо, 8 березня поліція Донеччини заборонила ввезення зброї, навіть якщо є дозвіл на її володіння.

Теги: Війна на Донбасі Україна Блокада АТО СБУ
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