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У справі про держзраду заарештували топ-менеджера "Лабораторії Касперського" в Росії

07:41, сьогодні 215 Читать новость на русском
"Лабораторія Касперського" / Соцмережі

В Росії заарештували одного голову відділу розслідування комп'ютерни інцидентів "Лабораторії Касперського" Руслана Стоянова у справі про державну зраду.

У прес-службі підтвердили арешт, пише російське видання "Коммерсантъ".

Крім того працівники "Лабораторії Касперського" зауважили, що розслідування не має жодного стосунку до діяльності компанії та "ведеться виключно щодо приватної особи".

Зауважимо, що Руслан Стоянов перебуває у СІЗО "Ліфортово" з грудня 2016 року.

Як наголошує РБК, Арешт Стоянова може бути пов'язано з розслідуванням щодо одного із заступників голови центру інформаційної безпеки ФСБ Сергія Михайлова, якого також вже заарештовано.

Зазначається,що серед іншого перевіряються і взаємини ЦІБ з приватними компаніями, які співпрацювали з підрозділом під час проведення експертиз з кіберзлочинів.

Зокрема, мова йде про можливе отримання співробітником спецслужби хабара від однієї з іноземних компаній.

Посередником в угоді імовірно став співробітник російської компанії в сфері інформаційної безпеки.

Знайомий Михайлова підтвердив, що його номер є недоступним з грудня. Стоянов і Михайлов не з'являлися в соціальних мережах більше місяця.

Додамо, що Управління власної безпеки (УВП) ФСБ проводить розслідування за підозрою в державна зраді.

Справа щодо Михайлова може вплинути на ринок кібербезпеки та електронної комерції. Засновник Chronopay Павло Врублевський каже, що співробітник ФСБ "неформально визначав політику всієї галузі". Також він входив до кластеру з інформаційної безпеки Російської асоціації електронних комунікацій.

Як відомо, відділ розслідування комп'ютерних інцидентів "Лабораторії Касперського" з 2013 року співпрацював з ФСБ і МВС у рамках аналізу кіберзлочинів і експертного супроводу кримінальних справ в сфері кібербезпеки. Руслан Стоянов до 2006 року працював в управлінні спеціальних технічних заходів ГУВС Москви (управління "К").

Читайте також: Два російські антивіруси потрапили під санкції України

Теги: Касперський Інтернет Інформаційні технології Новини Росії гроші Кримінал Хабар Корупція ФСБ
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