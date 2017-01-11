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Телеканал новин 24 Новини Курйози
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У цьому відео ідеально все: австралійська дорожня служба прославилась на весь світ

13:48, сьогодні 1046 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео

В мережі набирає популярності відео, як австралійські дорожні робітники швидко та ефектно будують нові дороги.

Відповідний ролик вже набрав понад 14 мільйонів переглядів на Facebook.

Зняти ролик за допомогою дрону вирішив генеральний директор компанії-забудованика. Однак він не сподівався, що відео стане таким популярним в Інтернеті.

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"Ми пишаємося і всі здивовані. Ми дуже задоволені роботою наших співробітників і раді, що вони отримали таке визнання", – розповів директор.

На ролику працівники миттєво вирівнюють піщану дорогу, а потім рівномірно заливають її потрібними матеріалами.

Теги: Курйози Інтернет Транспорт
Джерело: 24 Канал
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