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У Туреччині кран впав на пасажирський автобус: є жертви

20:24, сьогодні 144 Читать новость на русском
Моторошна ДТП у Туречиині
Моторошна ДТП у Туречиині / Фото з соцмереж

У Туреччині сталась моторошна ДТП: під час поїздки на пасажирський автобус впав кран. Внаслідок аварії загинули 7 людей.

Про це повідомило видання "Hurriyet daily news".

Аварія сталась в східній провінці Агра 14 серпня. Кран перевозили у вантажівці. На вигині дороги металева конструкція впала на сусідню смугу, на якій їхав пасажирський автобус.

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На місце події прибули рятувальники і медики. За словами лікарів, до шпиталю госпіталізували 11 людей, які отримали травми різної важкості. 4 людини знаходяться у вкрай складному стані.

Наразі дорогу, де сталась аварія, перекрили. На місці працюють парвоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Туреччина
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