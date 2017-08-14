У Туреччині кран впав на пасажирський автобус: є жертви

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У Туреччині сталась моторошна ДТП: під час поїздки на пасажирський автобус впав кран. Внаслідок аварії загинули 7 людей.
Про це повідомило видання "Hurriyet daily news".
Аварія сталась в східній провінці Агра 14 серпня. Кран перевозили у вантажівці. На вигині дороги металева конструкція впала на сусідню смугу, на якій їхав пасажирський автобус.
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На місце події прибули рятувальники і медики. За словами лікарів, до шпиталю госпіталізували 11 людей, які отримали травми різної важкості. 4 людини знаходяться у вкрай складному стані.
Наразі дорогу, де сталась аварія, перекрили. На місці працюють парвоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.