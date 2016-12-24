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Телеканал новин 24 У Туреччині масово розслідують діяльність користувачів соцмереж
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Туреччині масово розслідують діяльність користувачів соцмереж

19:57, сьогодні 34 Читать новость на русском
Соцмережі
Соцмережі / 24 Канал

У Туреччині тривають справи щодо 10 тисяч користувачів соцмереж. Наразі 84 особи перебувають під вартою.

Про це з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ країни повідомляє Deutsche Welle.

Серед порушень, які стали підставами для арештів користувачів соцмереж стали розпалювання ворожнечі, схвалення дій терористичних організацій, поширення терористичної пропаганди та відкриті заяви щодо приналежності до терористичних угруповань та інше.

Нагадаємо, після спроби путчу в Туреччині було звільнено десятки тисяч державних службовців і тисячі людей взято під варту за підозрою у причетності до руху проповідника Фетхуллаха Гюлена.

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За ґратами вже перебувають опозиційні журналісти та політики прокурдської Демократичної партії народів.

Як зазначається, через підозри у підтримці терористичних груп, а також за образи посадовців у соцмережах протягом півроку влада Туреччина засудила 3710 осіб.

Теги: Інтернет Туреччина
Джерело: 24 Канал
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