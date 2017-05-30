У Венесуелі 250 людей постраждали під час акцій протесту

Мітингарів били залізними палицями та труїли сльозогінним газом. Побитих у різному стані привозили до лікарень. Опозиція заявила, що нападники - люди з кримінальним минулим на боці силовиків.

З початку березня демонстранти протестують проти зміни конституції країни і вимагають відставки президента Ніколаса Мадуро.

Минулого тижня Верховний суд країни наділив президента Ніколаса Мадуро надзвичайними повноваженнями і дозволив діяти в обхід парламенту. А лідеру опозиції - Енріке Капрілесу заборонили політичну діяльність на 15 років . Це спричинило нові акції протесту.

Я борюсь тому, що Венесуела переживає свої найтрагічніші часи за всю історію Республіки. Усі наші права порушують, а молодь вбивають просто за інакомислення,

– заявив опозиціонер Мігель Гілалес.

Читайте також: Кількість жертв на антиурядових мітингах у Венесуелі сягнула 40 осіб