У Венесуелі 250 людей постраждали під час акцій протесту

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Мітингарів били залізними палицями та труїли сльозогінним газом. Побитих у різному стані привозили до лікарень. Опозиція заявила, що нападники - люди з кримінальним минулим на боці силовиків.
З початку березня демонстранти протестують проти зміни конституції країни і вимагають відставки президента Ніколаса Мадуро.
Минулого тижня Верховний суд країни наділив президента Ніколаса Мадуро надзвичайними повноваженнями і дозволив діяти в обхід парламенту. А лідеру опозиції - Енріке Капрілесу заборонили політичну діяльність на 15 років . Це спричинило нові акції протесту.
Я борюсь тому, що Венесуела переживає свої найтрагічніші часи за всю історію Республіки. Усі наші права порушують, а молодь вбивають просто за інакомислення,
– заявив опозиціонер Мігель Гілалес.
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