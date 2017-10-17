У відомому львівському ресторані отруїлись 4 людей

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано чотирьох людей з харчовим отруєнням, попередній діагноз – харчова токсикоінфекція.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

"16 жовтня о 22:55 надійшло повідомлення про те, що у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 4-ох осіб (віком від 18 до 25 років), які харчувались в ресторані "Панська чарка", що на вул. Винниченка, 3. Попередній діагноз постраждалих – харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, вони святкували у ресторані весілля, на якому було 30 осіб. Невдовзі після святкування чотирьом особам стало погано: у них підвищилася температура, виникла нудота, блювота, діарея та інше. Постраждалі потрапили до лікарні у стані середньої важкості.

Як повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко у коментарі ZAXID.NET, кількість отруєних може зрости.

Чим отруїлися пацієнти, наразі невідомо. Та гості свята також споживали продукти, які приготували вдома та принесли з собою. Зокрема, це випічка.

Додамо, за даними аналітичної системи Youcontrol, власниками ресторану "Панська чарка" є Тарас Колодій та дружина нардепа Богдана Дубневича Тетяна. Вони спільно володіють ресторанами "Грушевський" та "Del Pesto" у Львові.