У Європі вирує потужний шторм "Егон"

Найбільше від шторму "Егон" (наголос на Е) потерпає Німеччина. Через снігопад в західних регіонах країни паралізований рух на дорогах.

Через негоду з перебоями працює і німецька залізниця, а в міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні скасували понад сотню рейсів.

Дісталося від "Егону" і південно-східним регіонам Франції. Там жертвою шторму стала жінка, на яку впало дерево. Буревій також пообривав лінії електропередач. Без світла понад 300 тисяч будинків. В деяких частинах Франції скасували заняття у школах.

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Потерпає від негоди і Великобританія. Там теж перебої з електроенергією. Без світла залишилися тисячі будинків в Англії, Шотландії та Північній Ірландії. А в аеропортах Манчестера і Лондона через буревій скасовують авіарейси. Не краща ситуація і на дорогах. Через снігові замети довелося перекрити частину шляхів у Шотландії.

А в англійському графстві Ессекс евакуювали 2,5 тисячі жителів через загрозу повені. Хоча свої будинки погодилися покинути не всі.

Тим часом у Болгарії вперше за понад 60 років замерзло Чорне море в районі популярного курорту Бургас. Країна, до слова, переживає найхолодніший період за останні сто років. В окремих районах температура повітря опускалася до -29 градусів.