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"Укравтодор" заявив про амбітні плани на 2017 рік

23:36, 27 грудня 105 Читать новость на русском
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Кабмін готується затвердити основні принципи незалежного контролю якості автошляхів.

Ця реформа має забезпечити належне виконання підрядником ремонт та будівництво українських доріг.

У Міністерстві інфраструктури кажуть, що цього року відремонтували рекордну кількість шляхів – приблизно 1 тисячу кілометрів. Щоправда, частина вже почала вкриватися новими ямами через погано виконані роботи.

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Якщо Кабмін затвердить реформу, наступного року за якістю ремонту будуть слідкувати незалежні експерти.

При найбільш позитивному сценарії, ми отримаємо 18 мільярдів гривень на ремонт доріг, то зможемо відремонтувати 2200 км доріг і 80 мостів. Ситуація кардинально зміниться вже в 2019 році за умови якщо запрацює дорожній держфонд,
– заявив в. о. голови Укравтодору Славомир Новак.

Теги: Україна Держслужба автодоріг Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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